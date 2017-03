Belgische handbalvrouwen spelen gelijk in tweede oefenduel tegen Groot-Brittannië

De Belgische handbalvrouwen, de Black Arrows, hebben zondagmiddag, tijdens hun tweede vriendschappelijke interland tegen Groot-Brittannië in evenveel dagen, 30-30 gelijkgespeeld. Een eerste ontmoeting had België zaterdagavond in Wilrijk met 33-24 gewonnen.

Na een evenwichtige openingsfase was de stand na 10 minuten 5-5. Waar de Britten vlot scoorden, waren de Belgen ietwat slordig in de afwerking. De Black Arrows herpakten zich snel en liepen via 13-7 na 20 minuten uit tot 19-13 halfweg.

In het begin van de tweede helft kwamen de Belgen op toerental en sloegen zij bij 26-17 een kloof van negen doelpunten. Een tweede opeenvolgende zege leek in de maak maar dat was buiten de Britten gerekend die bleven aandringen. De Black Arrows vielen helemaal terug en lukten in 13 minuten geen enkel doelpunt. Bij de Britten vlogen de ballen wel binnen. Ze scoorden in de laatste 10 minuten negen goals en sleepten alsnog een gelijkspel uit de brand.

“Wil altijd winnen”

“In dit soort wedstrijden moet je af en toe dingen uitproberen en dat is wat we vandaag gedaan hebben”, reageerde bondscoach Linde Panis. “Wij zijn gestart met een ander verdedigingssysteem. Eentje wat we al een tijdje niet meer gebruikt hadden, maar toch nog eens wilden uitproberen. Het liep niet zo lekker waardoor we al snel terug overschakelden naar ons gebruikelijke systeem. Vanaf dat moment was er beterschap. De verdediging was beter georganiseerd en ook aanvallend ging het vlotter. Dat alles resulteerde halfweg in een mooie voorsprong.”

“Halfweg de tweede helft zijn we om een onverklaarbare reden helemaal weggezakt”, vervolgde Panis. “Onbegrijpelijk eigenlijk. Aanvallend was er heel wat balverlies. Sommige speelsters wisten niet meer wat te doen waar anderen zich dan weer niet aan hun opdracht hielden. Onze verdediging kwam meer onder druk te staan waardoor we veel doelpunten slikten. Het liep gewoon voor geen meter. De wedstrijd eindigt uiteindelijk op een gelijkspel, iets waar ik niet tevreden mee ben. Maar goed, het is een vriendschappelijke wedstrijd en dan is het resultaat niet zo belangrijk, al wil je toch altijd winnen. We gaan alles nu goed analyseren zodat we in een volgende wedstrijd het anders en beter aanpakken. Het is de bedoeling dat we leren van onze fouten.”