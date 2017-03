Geel Loopt de St.-Dimpnajogging, zaterdag 1 april 2017

Geel - Geel heeft zijn eigen loopcriterium Geel Loopt: dertien loopwedstrijden, gespreid over negen maanden.

De criteriumkaart is verkrijgbaar op de verschillende loopwedstrijden. Voor elke deelname krijg je van de plaatselijke organisator ter plekke een stempel. Ben je een Gelenaar en heb je zeven wedstrijden of meer gelopen? Dan mag je aan het wedstrijdsecretariaat van de laatste wedstrijd uit de reeks, de Vrije Natuurloop in Bel, een klein cadeautje afhalen. Als je dan niet aanwezig kunt zijn, haal je vanaf 15 oktober je cadeautje af aan de kassa van het zwembad. Een overzicht van de loopwedstrijden vind je op www.geelloopt.be.

Op zaterdag 1 april 2017 organiseert Challenge Duathlon Team Geel de St.-Dimpnajogging, een natuurloop aan de Lissenvijver. De deelnameprijs bedraagt 5 euro als je vooraf inschrijft of 6 euro als je ter plaatse betaalt. 20% van het inschrijvingsgeld gaat naar Avalympics.