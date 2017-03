Duitse minister weerlegt kritiek Trump op defensie-uitgaven

De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen noemt de opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over de defensie-uitgaven van Duitsland “niet correct”. Trump twitterde zaterdag dat Berlijn de Verenigde Staten en de NAVO “enorme sommen geld” schuldig is voor de veiligheid die de VS het land schenkt. Maar “we hebben geen schulden bij de NAVO”, zegt von der Leyen.

Trump lanceerde zijn tweets een dag nadat hij de Duitse bondskanselier Angela Merkel in het Witte Huis ontving. Zij herhaalde er haar engagement de Duitse defensie-uitgaven tegen 2024 op te trekken tot 2 procent van het bbp.

Von der Leyen wijst er zondag op dat die uitgaven niet integraal naar de NAVO zullen gaan en dat de landen die strijden tegen IS ook eerlijk hun “lasten” onder elkaar moeten verdelen. Dat veronderstelt een “modern veiligheidsconcept” waarmee niet alleen op de NAVO wordt ingezet, maar ook op defensiesamenwerking in de EU en investeringen in de Verenigde Naties.

(belga)