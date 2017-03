Geelse TTC A met gemengde gevoelens naar titelwedstrijd

Geel - Sterk starten en vroeg punten scoren was het motto van de Geelse tafeltennissers. Het lukte aardig.

Morata A – Geelse TTC A: 6 – 10

Danny Gesquière en Kristof Leysens gaven het goede voorbeeld en wonnen hun twee partijen vóór de pauze vrij vlotjes in drie sets. Alfredo Garcia gaf de thuisspelers een eerste uppercut door zijn eerste partij te winnen. Kristof Van Reusel wilde niet achterblijven en kwam als winnaar uit zijn tweede partij. Ruststand : 2 – 6 in het voordeel van Geelse TTC A. Was dan de concentratie ergens verloren gegaan bij de Gelenaren? Zowel Kristof Van Reusel als Alfredo Garcia verloren hun derde partij, net als Danny Gesquière. Mol kwam zo schoorvoetend terug geslopen tot 5 – 6. Kristof Leysens riep die heropleving van Morata een halt toe en zorgde voor een zevende winstpunt. Maar de zege was nog niet binnen. Alfredo Garcia verloor immers ook zijn vierde partij en Mol kwam terug tot 6-7. De supporters van beide clubs beleefden alle soorten spanning die de tafeltenniscompetitie te bieden heeft. Het waren de Gelenaren die over de beste eindsprint beschikten. Zowel Kristof Van Reusel als Danny Gesquière en Kristof Leysens – tussen haakjes gezegd de man van de match met vier zeges in zijn vier partijen – wonnen hun laatste match en de eindzege was binnen. Zaterdag a.s., 25 maart 2017 vanaf 19 uur in het lokaal van Geelse TTC, Bel 19/1 gaat de beslissende match voor de titel door tegen favoriet Wenduine. Alle spelers rekenen op de komst en aanmoedigingen van jullie allemaal. Ingang is gratis. Tot dan.

Mechelen D – Geelse TTC B: 10 – 6

Tegen leider Mechelen wilden de Geelse tafeltennissers niet zo maar onderuit gaan. Kapitein Ivan Camps gaf het goede voorbeeld en zorgde direct voor een eerste winstpunt. Nico D’Aes was aardig op weg om zijn ploeg een 2-0 voorsprong te geven. Hij verloor echter de vierde en vijfde set met 11 – 9. Deze eerste dreun kon Geelse TTC B niet direct verwerken. Zowel Hans Nys als Theo Van de Ven en Ivan Camps verloren en Mechelen stond 4 – 1 voor. Dan eerst kon Nico D’Aes opnieuw voor een zege voor zijn ploeg zorgen. Het bleef ijdele hoop: Theo Van de Ven en Hans Nys vonden niet de gepaste tegenzet en de ruststand ging in met 6-2. Mechelen vergrootte dit voordeel tot 8-2. Maar het duurde nog even voor de overwinning voor Mechelen vaststond. Ivan Camps won immers nog tweemaal en ook Nico D’Aes en Theo Van de Ven zorgden nog voor een zege. Hierdoor bleven de verliescijfers nog dik binnen de perken.

Wedstrijden voor zaterdag 25 maart 2017 in het lokaal van Geelse TTC, Bel 19/1:

Vanaf 10u: jeugdwedstrijden : Geelse TTC A – Hallaar A; Geelse TTC C – Merksplas A en Geelse TTC D – Merksplas C

Vanaf 19u: de topper Geelse TTC A – Wenduine A en Geelse TTC B – Ekerse A

Merksplas B – Geelse TTC C : 13 - 3

De nederlaag tegen de leiders kon niet vermeden worden. Daarbij kwam nog dat Jens Nys wegens kwetsuur twee wedstrijden forfait moest geven. Rik Vanreusel won twee maal en Jacky Kreijkamp één keer. Robbe Struyfs bleef ditmaal zegeloos.

Antonius C – Geelse TTC D: 4 – 12

Man van de match werd dit keer Walter Van Geel met vier op vier. Staf Bellens was drie keer de beste en Bram Sterckx twee maal. Maar wat dan gezegd van de entrée van jeugdspeler Jochem Struyfs in derde provinciaal? Drie keer aan de winst a.u.b.

Geelse TTC E – Borsbeek B: 9 – 7

Thomas Derboven won al zijn partijen en stuurde hierdoor zijn maats naar een meer dan verdiende zege. Hans Hooyberghs was drie keer de beste. Victor Turlinckx en Jos Pauxels zorgden elk voor één winstpunt.

Geelse TTC F – Hallaar: 8 – 8

Zowel Jeroen Lemmens als Valerie Philipsen, Jorne Geukens en Lennert Taels wonnen twee wedstrijden. Een verdiend gelijkspel tegen het tweede geplaatste Hallaar werd hierdoor afgedwongen.

Zwijndrecht B – Geelse TTC G: 15 – 1

Michiel Beyens kon de eer redden tegen de leiders. Ivan Dams, Lennart Schelles en Danny Vandenbergh konden zich enkel goed verdedigen.

Geelse TTC H – Merksplas D: 6 – 10

Mooie uitslag tegen de leiders met Erik Belmans in de vedetterol. Hij won drie keer. Zijn medemaats Jan Bergmans, Gilbert Anthone en Johan Pauwels wonnen elk één maal.

Geelse TTC I – Gierle K: 3 – 13

Gierle staat tweede gerangschikt en bleek te sterk. Walter Van Trappen won twee maal. Ook Willy Govaerts kon voor één zege zorgen. Peter Verachtert en Ferdinand Put verdedigden zich op hun best.

Lille D – Geelse TTC J: 5 – 11

Opnieuw een knappe zege met een dame als vrouw van de match. Lisa Bellens won inderdaad vier op vier. Arno Swerts was drie keer de beste. Eddy Mangelschots en Jef Gilis wonnen elk tweemaal.

Geelse TTC K – Dessel D: 2 – 3

Mooi resultaat van de K-ploeg. Mathias Huysmans won verdiend zijn twee partijen. Bram Deblauwe kon één wedstrijd winnend afsluiten.

Jeugduitslagen:

Berlaar - Geelse TTC A: 5 – 5; Geelse TTC B – Retie B: 7 – 3; Berlaar B – Geelse TTC C: 5 – 5: Antwerpen B – Geelse TTC D: 1 – 9: Geelse TTC E – Antonius D: 6 - 4