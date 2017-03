Rumst - Ondanks mindere mooie weersomstandigheden daagden toch zestig vrijwilligers op voor de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie.

Gewapend met zakken en, kruiwagens trokken ze er verdeeld in vier teams op uit. Het slechte nieuws was dat sommigen hun restafval ongestoord blijven wegwerpen, het goede nieuws was n wel dat de ‘oogst’ dit jaar kleiner was dan voorheen.