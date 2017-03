Britney Spears trakteert fans op modeshow op Instagram

Zangeres Britney Spears heeft haar trouwe fans getrakteerd op een modeshow. Plaats van het schouwspel? Haar eigen inkomhal. De foto’s en video’s plaatste ze nadien op Instagram.

De zangeres liep in verschillende outfits meermaals op en neer in de inkomhal van haar riante villa in de Amerikaanse staat Californië. De zangeres trekt gekke bekken en showt als een volleerd model enkele van haar favoriete jurken: van een zedig blauw jurkje met witte kraag tot een zwart nauw aansluitend niemendalletje.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse zangeres haar fans een blik gunt in haar kleerkast. De zangeres hield eerder al enkele modeshows, die ze zelf filmde. Ook vroeg ze haar volgers meermaals om advies als ze echt niet kon kiezen tussen twee fleurige jurken.