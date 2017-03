“Duitse inlichtingendiensten bewijzen dat Berlijn Gülen steunt”

Het feit dat de baas van de Duitse buitenlandse inlichtingendienst BND zaterdag heeft gezegd dat de islamitische prediker Fethullah Gülen niet achter de mislukte staatsgreep van vorige zomer in Turkije zit, bewijst voor Turkije dat Berlijn Gülen “steunt”. Dat heeft de woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag verklaard.

BND-topman Bruno Kahl zegt in het weekblad Der Spiegel dat Turkije “ons op verschillende niveaus heeft proberen te overtuigen” van de betrokkenheid van Gülen, maar dat “hen dat tot dusver niet is gelukt”. Na de couppoging van 15 juli werden in Turkije grootschalige zuiveringsacties uitgevoerd (in het leger, justitie, het onderwijs en de pers) die volgens Kahl sowieso plaats hadden gevonden, maar voor Erdogan was de putsch “een welgekomen voorwendsel”.

Erdogan is het echter niet eens met die analyse, zegt zijn woordvoerder Ibrahim Kalin zondag. Integendeel: Kahls verklaringen bewijzen dat Gülen op de steun van Duitsland kan rekenen, zei hij op CNN Turk.

De spanningen tussen Turkije en verschillende Europese landen, zoals Duitsland en Nederland, lopen al enkele weken hoog op. Dat heeft alles te maken met de meetings die Turkse politici in Europa willen organiseren naar aanleiding van het grondwettelijk referendum van 16 april.

