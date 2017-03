“Reünie Spice Girls zal waarschijnlijk nooit plaatsvinden”

Een reünie met alle vijf leden van de Spice Girls zal waarschijnlijk nooit plaatsvinden. Dat zei Melanie Jayne Chisholm (43), beter bekend als de sportieve Mel C.

Slecht nieuws voor de trouwe fans van de Spice Girls. Mel C zei in het Britse televisieprogramma ‘The Nightly Show’ dat een reünie hoogstwaarschijnlijk nooit zal plaatsvinden tenzij alle leden dat zien zitten. En daar wringt het schoentje. Zowel Mel C ‘Sporty Spice’ als Victoria Beckham ‘Posh Spice’ hebben al aangegeven dat ze nieuwe optredens met de voltallige groep niet meer zien zitten.

Melanie Jayne Chisholm Foto: Photo News

Daarmee wordt het hardnekkige gerucht dat in 2016 de ronde deed over een mogelijke reünie de kop ingedrukt. Ook een afgeslankte versie van de populaire meidengroep, met Emma Bunton, Melanie Brown en Geri Halliwell, geeft Mel C maar weinig kans op slagen. “De Spice Girls kan je moeilijk vergelijken met andere bands. Bij onze groep draaide alles om de individuen. Iedereen had zijn eigen talenten en karakter. Als geheel werkte dat. Als je daar een puzzelstukje uit wegneemt, zal je niet meer hetzelfde resultaat krijgen.”