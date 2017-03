Vader van dader schietpartij Orly opnieuw vrij, broer en neef nog steeds bij politie

De vader van de man die zaterdag op de Parijse luchthaven Orly werd neergeschoten nadat hij het wapen van militair had proberen afnemen, is weer op vrije voeten. De broer en de neef van Ziyed Ben Belgacem (39) bevinden zich nog steeds in verzekerde bewaring. De drie hadden zich zaterdag spontaan bij de politie gemeld.

Anderhalf uur voor hij op de luchthaven een vrouwelijke militair aanviel, opende Belgacem zaterdagochtend tijdens een wegcontrole ten noorden van Parijs het vuur op enkele agenten. Zijn vader en zijn broer stapten tegen de middag zelf naar de politie omdat Belgacem hen zou hebben gecontacteerd met de boodschap dat hij “een stommiteit” had begaan.

Enkele uren later meldde ook zijn neef zich bij de politiediensten. Hij zou Belgacem in de nacht van vrijdag op zaterdag gesproken hebben in een bar in de Parijse banlieue. De drie familieleden van Belgacem werden zaterdag in verzekerde bewaring genomen met het oog op hun ondervraging.

De onderzoekers proberen de handel en wandel en het psychologisch profiel van Belgacem te reconstrueren. De man had verschillende overvallen op zijn kerfstok staan en vertoonde ook tekenen van radicalisering. De autopsie op het lichaam van Belgacem moet zondag duidelijk maken of hij op het ogenblik van de feiten onder de invloed van alcohol of drugs was.

