Emotionele oproep: deze vijf kinderen willen samen geadopteerd worden

In het Amerikaanse Kansas zijn vijf kinderen op zoek naar een adoptiegezin. Om een onbekend drama kunnen ze niet meer bij hun biologische ouders blijven.Het leek een onmogelijke missie: een gezin vinden dat bereid is vijf broertjes en zusjes in huis te nemen, maar de reacties stroomden massaal binnen.

Een lokale krant, The Kansas City Star, publiceerde als eerste de oproep: ‘Family Wanted’ om de vijf kindjes bij elkaar te houden. Wat ze meegemaakt hebben willen de autoriteiten niet kwijt maar om de pijn wat te verzachten mogen ze niet weg van elkaar.

De hamvraag is wel: wie is er bereid om vijf kindjes in één klap te adopteren? Qua financiële druk en ouderlijke verantwoordelijkheid betekent zoiets een aardverschuiving voor potentiële adoptieouders.

De vijf schattigaards deden echter alle harten smelten. Bradley (11) houdt van muziek en speelt graag voetbal, de Preston (10) is een echte dierenvriend, zus Layla (8) danst graag en wil later dieren redden, Landon van 6 wil turnleraar worden en de jongste, de 2-jarige Olive, loopt graag en is echt knuffelbeertje.

Overweldigende reacties

Na de oproep kwamen er duizenden reacties. Het adoptieagentschap moest het profiel van de kindjes oflline halen omdat de site al die aanvragen niet aankon. “Dit is een viral reactie, het is gestoord”, zegt Corey Lada van het agentschap, “in de meer dan 13 jaar dat ik hier werk heb ik nog nooit zoiets meegemaakt”.

Het agentschap onderzoekt nu alle kandidaten: ze kijken onder meer of ze financiële last van 5 kinderen kunnen dragen. Het uiteindelijke doel is om ze bij elkaar te houden en liefst in Kansas (waar ze nu wonen). Het agentschap grijpt dit aan om mensen aan te moedigen ook eens te kijken naar 112.000 andere kinderen die ter adoptie staan. Momenteel verblijven ze in aparte pleeggezinnen.