Turkse regering woedend om Koerdische betoging in Frankfurt: “Merkel, u steunt terroristen”

De Turkse regering heeft de betoging van tienduizenden Koerden in de Duitse stad Frankfurt van zaterdag veroordeeld. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een dubbele moraal, omdat de Koerden wel mogen manifesteren in Duitsland terwijl verschillende Turkse ministers de toegang tot het land geweigerd werden toen ze campagne wilden voeren.

“Wij veroordelen dit onoprechte gedrag”, aldus het ministerie.

Zowat dertigduizend mensen, voor het merendeel Koerden, kwamen zaterdag op straat om “democratie in Turkije” en “vrijheid voor Koerdistan” te eisen. De betoging verliep rustig, maar sommige van de demonstranten zwaaiden met vlaggen van de in Turkije verboden PKK-partij en portretten van de historische leider van de Koerdische Arbeiderspartij, Abdullah Öcalan. Om geen incidenten uit te lokken, heeft de politie daar niet tegen opgetreden.

De PKK is sinds 1993 eveneens verboden in Duitsland omdat ze wordt beschouwd als terroristische organisatie. Onlangs breidde de regering dat verbod uit, waardoor ook het openlijk tonen van portretten van Öcalan verboden is. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Duitse regering er echter al van beschuldigd de PKK te steunen. “Beste Merkel, u steunt terroristen”, zei hij tijdens een televisie-interview.

De relaties tussen Turkije en Duitsland verlopen erg moeizaam sinds de arrestatie van een journalist van de Duitse krant Die Welt in Turkije en het feit dat Berlijn weigert om Turkse ministers in Duitsland campagne te laten voeren voor het referendum van 16 april in Turkije