Dessel Sport maakt na rust het verschil tegen matig Hasselt

Dessel Sport blijft op koers voor de Play-offs in de Eerste Klasse Amateurs na de 12 op 12 na een nieuwe zege tegen Hasselt, dat nog niet volledig gered is. De nieuwe bezoekende trainer Johan Houben, de vervanger van Stijn Stijnen, staat nog voor een zware opdracht om zijn nieuwe club Hasselt in de veilige haven te loodsen.

De thuisploeg had vanaf het begin veldoverwicht, maar onnauwkeurigheid en pech na een poging van Vansimpsen op de deklat verhinderden de vroege thuisvoorsprong. Ook Timothy Dreesen kwam dicht bij de openingstreffer maar hij kopte over. Aan de overzijde noteerden we één kans voor Hasselt nadat Diallo vrij voor doel kwam na fout inspelen, maar hij mikte naast.

Ook na rust was het overwicht voor Dessel en de thuisploeg was al vlug succesvol toen Smet zich doorzette op rechts en zijn voorzet werd mooi afgerond door Ratko Vansimpsen. Vanaf toen kwam Hasselt een beetje dreigender voor de dag, maar Oudraogo stuitte op een attente Wim Kustermans. Dessel moest de rol even lossen, maar het kon de definitieve kloof maken in het slotkwartier toen Tilburgs een bal onderschepte en Jutten aanspeelde en hij trof raak. In de slotfase miste Saglam nog de kans op de eerredder.

In de slotfase pakte de ingevallen Ken Debauve nog tweemaal geel na twee onnodige overtredingen.