Vlhova verslaat Shiffrin in laatste slalom van WB alpijnse ski

De Slowaakse Petra Vlhova heeft zaterdag de laatste Wereldbekermanche slalom van deze winter gewonnen. In het Amerikaanse Aspen verraste ze grote favoriete Mikaela Shiffrin.

Vlhova, al op kop na de eerste run, zette een chrono van 1:32.00 neer. De Amerikaanse Shiffrin werd tweede op de 24 honderdsten van een seconde. Het podium werd vervolledigd door de Zweedse Frida Hansdotter, die strandde op 35 honderdsten van Vlhova.

Shiffrin was sinds vrijdag zeker van haar eerste eindwinst in de algemene Wereldbekerstand, na het forfait van de Sloveense Ilha Stuhec. De Amerikaanse pakte deze winter ook de eindzege in de slalom, voor de vierde keer in vijf jaar.