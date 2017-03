CD&V verzet zich tegen huidige plannen voor Parkwijk Groeningen

Kontich - Raadslid Luc Blommaerts heeft het project Parkwijk Groeningen als bijkomend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. Blommaerts zal een hele reeks bezwaren op tafel leggen.

Volgens Blommaerts (CD&V) voldoet onder meer het voorgestelde wegentracé niet. “Er worden slechts twee toegangswegen voorzien, wat veel te weinig is om de mobiliteitsstroom in goede banen te leiden. Dit zal de veiligheid niet ten goede komen.” Blommaerts vreest bovendien dat de waterbuffercapaciteit onvoldoende is en dat de Sint-Ritawijk deze bevolkingsgroei niet aankan. “Parkwijk Groeningen telt meer woongelegenheden dan de hele Sint-Ritawijk samen, die meer dan veertig keer groter is qua oppervlakte.”

Blommaerts zal het college van burgemeester en schepenen vragen om geen vergunning af te leveren voor dit project. “Groeningen is woonuitbreidingsgebied, geen volwaardig woongebied. Het gebied hoeft niet prioritair aangesneden te worden.”