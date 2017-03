Radio Expres herovert eenmalig de Antwerpse ether

Antwerpen - Vanuit café Den Engel aan de Grote Markt in Antwerpen verzorgt Radio Expres zaterdag een eenmalige live-uitzending, bijna 20 jaar nadat de bekende stadszender uit de ether verdween.

Coryfeeën van weleer zoals Els Broekmans, Guy Van Antwerpen, Pat Van Loon, Ruud Koninckx en Marc Dhollander nemen elk een uurtje voor hun rekening op de frequentie 107.4 FM die in Antwerpen voor de gelegenheid door Family Radio ter beschikking wordt gesteld. De uitzending is ook online te volgen via de Facebookpagina van de zender.

Radio Expres bestond van 1982 tot 1997 en was een vrije radiozender die zijn populariteit onder meer dankte aan zijn uitgebreide nieuws- en sportverslaggeving met tientallen Antwerpse correspondenten.

“We waren ook de eerste zender die hier open en bloot in het straatbeeld aanwezig was, dankzij onze locatie in de galerij van de Boerentoren”, zegt presentator Michel Van der Auwera, die zaterdag de spits afbeet. “Na de uitbreiding van de BRT-netten en vooral de opkomst van Donna kregen we het moeilijk en kwam er een einde aan Radio Expres. Maar met een vaste kern van een tiental oudgedienden onderhouden we nog regelmatig onderling contact en onlangs besloten we om een echte reünie te houden. Je kan dat natuurlijk doen door gewoon samen een pint te gaan drinken, maar wij hebben ervoor gekozen om nog een dagje radio te maken.”

Café Den Engel kreeg zaterdag meer dan 50 voormalige medewerkers van Radio Expres over de vloer en ook luisteraars zijn er nog de hele namiddag en avond welkom. De uitzending zelf duurt tot 18 uur.