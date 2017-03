Italiaanse bondscoach Ventura verrast met doelman uit Serie B

De 19-jarige Meret komt uit voor Spal, koploper in de Italiaanse tweede klasse. Hij wordt de nummer drie van Italië na Gianluigi Buffon en Gianluigi Donnarumma. Verder zijn ook verdedigers Danilo D’Ambrosio (Inter) en Leonardo Spinazzola (Atalanta) nieuwkomers. Voor Mario Balotelli (Nice) is er andermaal geen plaats.

Italië en Spanje delen in WK-voorrondegroep G de leiding met 10 op 12. Alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks voor de eindronde in Rusland.

37 - The combined age of @azzurri's Gianluigi Donnarumma (18) + Alex Meret (19), two years younger than Gianluigi Buffon. Youth. #OptaSanta pic.twitter.com/qsHqwUTYVA