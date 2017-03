Tim Matthys blijft jaar langer bij KV Mechelen

Tim Matthys draagt ook volgend seizoen het shirt van KV Mechelen. Malinwa lichtte de optie in het aflopende contract van de 33-jarige rechterflankspeler, zo maakte de club zaterdag bekend.

Matthys speelt sinds 2010 voor Mechelen, dat hem overnam van Bergen. Hij was dit seizoen in 28 competitieduels en twee bekermatchen goed voor drie treffers en twee assists.

“Ik voel me echt goed bij KV Mechelen en dan is het toch altijd spannend of dat extra jaar beloond wordt. De verlenging laat ook zien dat de club in mij gelooft en daar ben ik dan ook dankbaar voor”, zegt Matthys. “Ik heb hier echt een thuisgevoel. Er hangt hier een familiale sfeer. Ik heb een goed contact met de supporters en alle medewerkers binnen de club. Er hangt hier echt een goede vibe en ben blij daar deel van uit te maken.”

Matthys greep met Mechelen net naast play-off 1 na 3-0 verlies tegen Gent in de beslissende match. “Voor de wedstrijd had iedereen vertrouwen in een goede afloop, al wisten we wel dat ons een zware taak te wachten stond. Het was een moeilijke wedstrijd en we waren een beetje overdonderd door het spel dat Gent op de mat bracht”, blikt hij terug. “Uiteraard was de ontgoocheling zeer groot na het laatste fluitsignaal. We gaan nu keihard werken om een mooi resultaat neer te zetten in play-off 2.”

Eind dit jaar wordt Matthys 34. “Ik denk nog niet aan stoppen, maar mijn carrière afsluiten bij deze club is zeker een mogelijkheid. Ook tegenover een andere functie binnen de club na mijn spelerscarrière, sta ik zeker niet weigerachtig.”