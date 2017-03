Tien tips om minder geld uit te geven in de supermarkt

Even de supermarkt binnenspringen voor die ene fles melk en buitenwandelen met een volgeladen winkelkar: het klinkt bekend in de oren. Maar dankzij deze tips geef je nooit meer een euro te veel uit tijdens je bezoekje aan de supermarkt.

Stel een maaltijdschema op

Neem even de tijd om je maaltijden te plannen. Ga je deze week uit eten of heb je plannen gemaakt voor een avondje kokkerellen met de vriendinnen? Neem alles zorgvuldig op in een schema en hang er het boodschappenlijstje met post-its aan. Vergelijk nadien de boodschappenlijstjes en kijk welke ingrediënten je die week opnieuw kan gebruiken. Maar ga niet overdrijven: een hele week spaghetti bolognese eten is misschien wat te veel van het goede.

Maak een kostenraming

Eenmaal je de boodschappenlijstjes voor de hele week met elkaar vergeleken hebt, kleef je op elk product een prijs. Het helpt je niet alleen om prijsbewuster om te gaan met voeding, het zorgt er ook voor dat je op zoek gaat naar goedkopere alternatieven. Heb je écht dat potje truffelboter nodig voor dat ene gerecht?

Stel een maandbudget op

Wil je nog een stapje verdergaan? Stel dan een maandbudget op. Volgens het huishoudbudgetonderzoek van FOD Economie gaf het gemiddelde gezin in 2013 ongeveer 410 euro per maand uit aan voeding en niet-alcoholische dranken, restaurant en cafébezoekjes niet meegerekend. Maak er een uitdaging van en probeer elke maand verder onder het Belgische gemiddelde te zakken.

Ga online

Je hebt geen duur kookboek meer nodig om een heerlijk familiediner op tafel te zetten. Online vind je tal van gemakkelijke recepten en dat vaak voor een bepaald budget. Zo kan de hele familie smullen van een driegangenmenu zonder dat je daarvoor je bankrekening (en de supermarkt) hoefde te plunderen.

Maak grotere porties

Zin in een kom tomatensoep? Maak dan meteen enkele porties extra die je kan invriezen. Het bespaart je niet alleen tijd, het voorkomt ook dat je snel even naar de winkel holt om een vaak duurdere kant-en-klare soep.

Promoties en kortingsbonnen

Het lijkt dan misschien wat ouderwets maar elke week sturen verschillende supermarkten een hele resem kortingsbonnen jouw richting uit. Je kan ze vinden in de reclameblaadjes in je bus of online. Verlies de promoties niet uit het oog want jouw favoriete groente of fruit zou wel eens flink afgeprijsd kunnen zijn.

Bevindt de vervaldatum van een afgeprijsd product zich nog ver in de toekomst? Sla dan enkele producten meer in zodat je een voorraadje kan aanleggen.

Probeer verschillende supermarkten uit

De ene supermarkt is de andere niet. Niet alleen hebben ze andere producten in de rekken liggen, ook de prijzen kunnen aardig schommelen. Vergelijk de prijzen en hoeveelheden van je favoriet artikel en doe aan ‘supermarkt hoppen’.

Verse kruiden

Een bussel peterselie of een plantje bieslook: we gebruiken het zelden helemaal op. Wat vaak overblijft, is een verdorde plant op de vensterbank of een wakke smurrie in de koelkast. Snij daarom de hele bussel peterselie fijn en verdeel in kleine porties. Vries de kruiden in of verwerk ze in ijsblokjes voor een kruidige gin-tonic.

Seizoensgebonden

Aardbeien in de winter? Allesbehalve budgetvriendelijk. Probeer je maaltijden (en vieruurtjes) af te stemmen op het seizoen. Laat de aardbeien links liggen tot de zomer. De smaak van Belgische aardbeien zal het wachten waard zijn.

Laat de kinderen thuis

Winkelen met kinderen zal je sneller aanzetten tot het kopen van producten die je eigenlijk niet nodig hebt. Televisiefiguurtjes op verpakkingen en felgekleurd snoepgoed trekken de aandacht van je kinderen en leiden gegarandeerd tot een plots opkomend hongergevoel bij je kroost. Probeer daarom steeds alleen boodschappen te doen mét het boodschappenlijstje in de hand.