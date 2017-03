Voortvluchtige criminelen proberen agenten aan te rijden op E313, politie schiet banden lek

Grobbendonk / Herentals / Merksem - De lokale politie van Antwerpen heeft twee voortvluchtige criminelen kunnen oppakken na een spectaculaire achtervolging die zaterdagmiddag begon aan het Sportpaleis en eindigde op de E313 in Grobbendonk.

De politie wilde zaterdagmiddag in de buurt van het Sportpaleis twee inzittenden van een voertuig controleren, maar de verdachten vluchtten weg en reden de E313 op, richting Hasselt. De patrouilles van de lokale politie zetten de achtervolging in.

Op de E313 in Herentals reden de criminelen zich vast in het vertraagd verkeer omdat er werken aan de gang zijn. De agenten stapten uit om de inzittenden, gezocht voor diefstallen en andere feiten, te interpelleren. “De chauffeur is op de agenten ingereden, waarbij een politieman gewond is geraakt”, aldus Wouter Bruyns, woordvoerder van de lokale politie Antwerpen. “De andere agent heeft dan op het voertuig gevuurd.”

Daarna is de chauffeur met zijn wagen verder gevlucht in de richting van Grobbendonk, waar het voertuig uiteindelijk is gecrasht op de afrit van de E313.

Een van de inzittenden raakte gewond en werd, samen met de gewonde agent, onder politiebegeleiding afgevoerd naar het ziekenhuis.