Virus gijzelt computerdata apotheek

De volledige stock van de apotheek moest manueel opnieuw in de computer worden ingevoerd. Foto: Tommy Maes

Balen - Apotheek Verheggen is het slachtoffer van hackers. “We hebben net onze volledige stock opnieuw in de computer moeten zetten”, vertelt apotheker Geert Smans.

Geert Smans en Ilse Verheggen baten samen Apotheek Verheggen in Balen uit. Zij werden deze week het slachtoffer van internetcriminelen. “We waren zelf in het buitenland toen onze assistente woensdagmorgen belde omdat er een probleem was met het computersysteem”, reageert Geert Smans.

“Tot dinsdagavond werkte alles nog perfect, maar woensdagochtend lukte het niet meer om de computer en de server op te starten. Toen dat uiteindelijk toch lukte, was alles versleuteld met een paswoord. Daarbij werd ook een mailadres vermeld waar we een sleutel konden aanvragen om de gegevens weer vrij te geven. We hadden meteen door dat er hackers aan het werk waren en hebben onze vakantie vroegtijdig afgebroken.”

Losgeld

De zaakvoerders contacteerden de firma die hun apotheeksoftware beheert. Daar gingen ze meteen op onderzoek uit. De computers en de servers van de apotheek zijn getroffen door ransomware, een soort virus dat computerbestanden ontoegankelijk maakt. Vervolgens eisen internetcriminelen losgeld dat meestal met een virtuele munt zoals Bitcoin moet worden betaald. Achteraf krijgt het slachtoffer dan een sleutel om de bestanden weer vrij te geven, maar vaak gebeurt dat gewoon niet.

“Volgens onze softwarefirma gaat het om het virus Cryptolocker, maar dan een nieuwe agressieve variant die naast pc’s ook servers besmet. Het hele systeem is daardoor vergrendeld, zelfs onze back-ups”, zucht Smans.

Door de virusaanval moesten de apothekers alle gegevens opnieuw invoeren. “We hebben net onze stock manueel opnieuw ingevuld. Daar zijn we twee dagen en nachten zoet mee geweest”, weet Geert Smans. “We hebben wel nog informatie kunnen recupereren via het gedeeld farmaceutisch dossier, maar onze klanten moeten wel langskomen met hun kaart om hun gegevens in orde te maken.”

De apotheek heeft een klacht ingediend bij de politie.