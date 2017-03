Kettingbotsing in Craeybeckxtunnel: chauffeur stapt zelf uit verhakkelde auto

Wilrijk - In de Craeybeckxtunnel raakten zaterdag rond 10.30u heel wat voertuigen betrokken bij een kettingbotsing. De chauffeur van een zwaar verhakkelde auto kon als bij wonder zelf uit zijn wagen stappen. Het verkeer richting Antwerpen was een tijdje zwaar verstoord.

Aan de berm net buiten de Craeybeckxtunnel wordt gewerkt. Het werkmaterieel en de signalisatie staan op de pechstrook waardoor het verkeer dat in de tunnel komt, wordt vertraagd.

In die file is een kettingbotsing ontstaan. Een vrachtwagen reed in op een auto op het einde van de file. De chauffeur raakte niet gewond en kon zelf als bij wonder uit het wrak stappen.

Ook een lichte vrachtwagen raakte betrokken bij de kettingbotsing.

Het verkeer richting Antwerpen is zwaar verstoord en moet over drie rijstroken.