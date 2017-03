Zo vaak was je beter een bh (en het is meer dan je denkt)

Slaat jouw bh ook wel eens een wasbeurt over? Geen goed idee zeggen Britse en Amerikaanse hygiëne-experten. Volgens hen was je jouw gedragen bh’s beter enkele malen per week.

Of het nu gaat om een comfortabele sport-bh of een kanten niemendalletje: de experten zijn het roerend eens als het gaat om het wassen van bh’s. “De lichaamsdelen, die omhuld worden door een bh, krijgen het vaak er g warm waardoor je gaat zweten en er onaangename luchtjes kunnen ontstaan”, zegt dokter Lisa Ackerley, in het Verenigd Koninkrijk beter bekend als de ‘Hygiëne Dokter’. “Ook scheidt de huid talg af die vooral rond de bandjes van de bh kunnen leiden tot een geïrriteerde huid en uitslag. ”

Wasmachine

Ook Jolie Kerr, de vrouw achter de populaire column ‘Ask a Clean Person’, vindt dat een bh elke drie dagen recht heeft op wat rust. “Een bh vormt niet alleen een broeihaard van bacteriën, ook de elasticiteit van het kleinood wordt op de proef gesteld.” Geef daarom je bh geregeld de kans om even te ‘rusten’ en dat kan perfect in de wasmachine, aldus Kerr. “Je hoeft niet een bh niet per se met de hand te wassen. Als je wasmachine over een specifiek wasprogramma op lage temperatuur beschikt, kan je bh gerust enkele rondjes meedraaien in de machine. Door het gebruik van waspoeder, de grondige reiniging en eventueel antibacteriële zeep zullen de bacteriën zich niet langer verspreiden en kan je jouw favoriete bh weer enkele dagen dragen.”