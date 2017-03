Zussen van Wild Project zweren bij vegetarisch

Antwerpen - De naam suggereert misschien iets anders, maar Wild Project in de Grote Pieter Potstraat is wel degelijk een vegetarisch restaurant. De zaak wordt gerund door drie Italiaanse Zwitsers.

De Italiaans-Zwitserse zussen Caterina en Chiara Ravano, en hun gemeenschappelijke vriend Livio Gritti openden een jaar geleden het vegetarische restaurant Wild Project in de Grote Pieter Potstraat.

“Omdat mijn man een nieuwe baan had gevonden in Breda, besloten we naar het gezelligere Antwerpen te verhuizen”, vertelt Caterina. “Mijn zus Chiara kwam me hier vaak bezoeken en had het hier erg naar haar zin. Vandaar dat we op het idee kwamen om samen een restaurant te beginnen. Aangezien we zelf al jaren veganistisch eten, besloten we trouw te blijven aan onze principes.”

Toch bieden de zussen naast veganistische ook vegetarische gerechten aan. “Onze dierlijke producten komen allemaal van een lokale bioboerderij en voor de rest van onze inkopen gaan we langs bij de nabijgelegen verpakkingsloze winkel Robuust.”

Italiaanse invloeden

De zussen gaan naar eigen zeggen voor een verse en gezonde mediterraanse keuken, met veel Italiaanse invloeden. “Toch halen we de meeste ingrediënten bij lokale leveranciers en integreren we ook typisch Belgische groenten.”

Wild Project biedt haar klanten heel wat kleine en relatief goedkope gerechten aan, die gasten naar hartenlust kunnen combineren en delen. “Om de drie maanden passen we ons volledige aanbod aan aan de tijd van het jaar”, legt Chiara uit. “Op dit moment maken de wintergroenten stilaan plaats voor frissere lente-ingrediënten.”

Intussen wist Wild Project heel wat vaste bezoekers aan te trekken. “Naar aanleiding van Dagen Zonder Vlees verwelkomden we de afgelopen dagen ook opvallend veel nieuwkomers. Het is duidelijk dat steeds meer Vlamingen bewuster met voeding willen omgaan.”

Voor de inrichting van het veggierestaurant passeerden de zaakvoerders in zowat alle kringloopwinkels uit de omtrek.