Zuhal Demir: “Moslims moeten onze waarden overnemen, al is het soms met dwang”

Brussel - Het arrest van het Europees Hof van Justitie over het hoofddoekverbod maakt duidelijk dat bedrijven, in het kader van een neutraliteitsbeleid, hun werknemers kunnen vragen geen hoofddoek of ander religieus, politiek of filosofisch teken te dragen. Het federaal gelijkekansencentrum Unia maakt daarvan dat een hoofddoekenverbod enkel kan onder strikte voorwaarden. Daarmee toont het centrum zich een slechte verliezer. Dat zegt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) zaterdag in een interview met De Tijd.

“Het arrest is een ‘game changer’. We discussiëren al twintig jaar over de vraag of een werkgever aan een werknemer mag vragen om geen hoofddoek of andere religieuze symbolen te dragen. Het Europees Hof van Justitie brengt eindelijk duidelijkheid: het kan als hij dat in zijn arbeidsreglement inschrijft”, aldus Demir. “Unia heeft elf jaar geprocedeerd tegen zo’n maatregel, maar het heeft verloren en dat moet het aanvaarden. Het wordt tijd dat het bedrijven helpt bij het uitwerken van een neutraliteitsbeleid.”

In het interview stelt Demir ook dat moslims “onze waarden moeten overnemen”. “Maar niet iedereen doet dat uit eigen beweging, sommigen hebben hulp of wat dwang nodig. Hadden we die vanaf het begin geboden, dan zouden de problemen nu veel kleiner zijn geweest.”

Unia reageert verbaasd op de uitspraken van Demir over het hoofddoekverbod en nodigt haar uit voor een gesprek. “Net zoals Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) lezen we in het arrest van het Europees Hof dat bedrijven mensen met een hoofddoek niet zomaar kunnen ontslaan”, zegt woordvoerder Bram Sebrechts.

“Kledingvoorschriften moeten ingebed zijn in een coherent en systematisch beleid, het kan enkel voor werknemers die in rechtstreeks contact staan met klanten en vooraleer tot ontslag over te gaan, moet de werkgever nagaan of een andere functie in het bedrijf mogelijk is.” Daarnaast wijst Unia erop dat het al jaren bedrijven en organisaties helpt met hun vragen over de antidiscriminatiewetgeving.