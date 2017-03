Veelbesproken Limburgse politicus Ahmet Koç mee aan wieg van pro-migratiepartij

Brussel - Limburgs provincieraadslid Ahmet Koç is terug met een nieuw project. Vorig jaar werd hij wegens opruiende uitspraken uit sp.a gezet, nu broedt hij op een nieuwe partij. Samen met gelijkgezinden wil hij daarmee in 2018 in enkele steden en in Limburg opkomen, zegt hij zaterdag in een gesprek met De Morgen.

Koç spiegelt zich aan het Nederlandse DENK, de multiculturele partij die afgelopen woensdag nog drie parlementszetels kon veroveren.

“Ik ben ervan overtuigd dat België nood heeft aan een nieuwe politieke beweging die zich afzet tegen de sociale ongelijkheid en de onverdraagzaamheid”, aldus de in Turkije geboren Limburger. “De establishmentpartijen hebben daar geen antwoord op.”

Koç wil niet dat de partij zijn naam zal dragen, hij ziet zichzelf slechts als een van de vele initiatiefnemers. “Ik ga me verkiesbaar stellen op de nieuwe lijst, waarvan we hopen dat het een nationale partij wordt.” Hij maakt zich sterk dat politici van andere partijen zich zullen aansluiten. “Als de tijd rijp is, zullen we naar buiten komen. Het gaat om mensen met verschillende migratieachtergronden, maar er zitten ook autochtone Belgen bij.”

(belga)