Bij een zware brand in een klein appartementsgebouw in de Lange Winkelstraat zijn vanmorgen zes mensen gewond geraakt, van wie één kritiek.

De brand onstond zaterdagochtend rond 5.50u. Bijna het volledige gebouw, dat opgedeeld is in studio’s, is uitgebrand.

“Er zijn zes mensen gewond geraakt: vier lichtgewond, twee zwaargewond van wie één kritiek”, aldus Wouter Bruyns, woordvoerder van de lokale politie van Antwerpen.

De slachtoffers zouden geen studenten zijn.