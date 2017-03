Dag lang sterrenchef in kasteel Keienhof

Kalmthout - In kasteel Keienhof waren vrijdag enkele bijzondere sterrenchefs aan het werk. Leerlingen van school Wilgenduin namen voor een dag het restaurant over.

Jurgen, Mills, Dean, Elena, ­Michaël en Dean volgen les in Wilgenduin, een school voor buitengewoon onderwijs. “Het gaat om kinderen tussen 8 en 11 jaar oud met een ernstige mentale beperking, die dankzij de welwillendheid van de zussen Kris en Katrin Bresseleers van restaurant Keienhof de dag van hun leven mochten beleven”, zegt juf ­Katrien Uytedewilligen.

Het restaurantproject kwam tot stand door de Vlajo Droomfabriek. Die nodigt basisscholen uit om kinderen van de eerste tot en met het zesde leerjaar mee te nemen in een ondernemende omgeving. “Zeven jaar geleden zijn we hier voor het eerst mee aan de slag gegaan”, zegt juf Katrien.

Meteen enthousiast

“Het thema dat het dichtst aansloot bij de leefwereld van de kinderen was het restaurant”, zegt juf Maura Hendrickx. “Ze waren meteen enthousiast. De voorbereiding hebben we creatief en spelenderwijs aangebracht omdat leren voor hen soms moeilijker verloopt. De uitnodigingen, menukaarten en tafeldecoratie knutselden ze zelf. Het enthou­siasme was verrassend. Het is immers niet vanzelfsprekend voor onze kinderen om in zo’n project te stappen. Heel vaak brengt het wat spanning teweeg. Toch spreken we hen aan op hun talenten, want deze kinderen kunnen meer dan de meeste mensen denken. Als juf de kinderen zo zien genieten, is de kers op de taart.”

“Voor ons is het telkens een heel fijne ervaring”, zegt zaakvoerder Kris Bresseleers. “Vooraf zijn ze al eens komen kijken in ons restaurant. Zo konden ze echte koks aan het werk zien en namen ze een kijkje in de koelcel. In een klas moeten ze vaak stilzitten. Hier mogen ze bewegen en ervaren. Ik ben heel trots op deze kinderen.”

“Het ontroert me om mijn kleinzoon zo creatief bezig te zien”, zegt de oma van Mills. “Het is fijn om deze kinderen zo’n mooie kans te geven. Bovendien hebben we echt genoten van het lekkere eten en van de uitstekende bediening.”