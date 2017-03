Vakantiehuis voor 20 personen geboekt, maar nu meer dan 8.000 euro armer

Carine Van Gestel betaalde 8.272 euro voor een vakantiehuisje in Marbella, maar intussen bestaat de site niet meer en is de reisagent onbereikbaar. Foto: BERT DE DEKEN

Arendonk - Voor Carine Van Gestel en haar reisgenoten is de vakantie al in het water gevallen. Ze zijn meer dan achtduizend euro armer nadat ze werden opgelicht via de reissite azovillas.com.

Carine Van Gestel uit Arendonk was een dikke maand geleden op zoek naar een leuk vakantiehuis voor twintig personen. Op de website azovillas.com vond ze een mooi optrekje met zwembad in het Spaanse Marbella.

“Voor ik het huis daadwerkelijk boekte, kwam ik in contact met de reisagent”, vertelt ze. “Zowel telefonisch als via e-mail heb ik dan allerhande vragen aan hem gesteld over de woning en alles leek in orde. De man kwam ook heel vriendelijk en betrouwbaar over. Uiteindelijk kreeg ik via e-mail een contract toegestuurd. Daarbij mocht ik kiezen of ik de huur al meteen volledig betaalde of in twee stukken. Bij een volledige uitbetaling kreeg ik 8 procent korting, dus betaalde ik in een keer 8.272 euro. Dat had ik beter niet gedaan.”

Geen Spaanse gasten

Ook na de betaling leek alles nog in orde, tot Carine toch onraad begon te ruiken. “Eerst zagen we op Google Earth dat er geen water in het zwembad zat. Sinds zondag geraak ik ook niet meer op de site. En op de telefoonnummers van de reisagent krijg ik geen gehoor meer.”

Ondertussen heeft Carine een klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie. Ook het Europees Centrum voor de Consument (ECC) werd gecontacteerd, maar de kans dat ze haar geld terugkrijgt, is volgens die instelling bijna onbestaande. “Volgens het ECC had ik met een kredietkaart moeten betalen om het geld te kunnen recupereren, maar ik kon daarmee de overschrijving niet doen”, vertelt ze.

Klacht indienen

Bij de Spaanse bank waar de oplichters hun rekening hadden, kreeg Carine ook nul op het rekest. “Daar willen ze mijn klacht niet eens noteren”, zegt ze.

Spaanse vrienden gaan wel een klacht indienen bij de Spaanse politie. “Ik wilde dat zelf doen, maar dat kon volgens de Spaanse politie alleen in Spanje zelf. Als ik iemand in Spanje kende, mocht die dat wel in mijn naam doen. Volgens mij moeten er nog mensen zijn die door die site werden opgelicht. Ik raad iedereen aan om een klacht in te dienen bij de politie. Hoe meer gedupeerden een klacht indienen, hoe beter.”