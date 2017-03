Ramp verstoorde doopfeest van Boudewijn Kenis: “Ik koester mijn doopdekentje nog altijd”

Boudewijn Kenis, zijn vrouw Katrien en de zonen Tuur en Gust keren even terug naar het oude gemeentehuis in Oostmalle. Ze tonen het doopdekentje waarin Boudewijn als baby was gewikkeld tijdens de receptie op het moment dat tornado losbrak Foto: mia uydens

Malle - Wat aanvankelijk een feest moest worden rond het doopsel van Boudewijn Kenis (50) groeide uit tot een nachtmerrie op klaarlichte dag. Hijzelf herinnert zich uiteraard niets van het gebeuren. “Ik weet alles van horen zeggen en uit kranten en boeken”, vertelt hij nu.

Boudewijn Kenis was de zevende zoon van Sus Kenis en Louisa Druyts. Daarom was de toenmalige koning Boudewijn zijn peter en gaf hij zijn naam aan de baby. “Ik was eigenlijk voorbestemd om Bart te heten. Dat is dan mijn tweede naam geworden”, vertelt Boudewijn.

Groot volksfeest

Sus en Louisa baatten in Oostmalle café-feestzaal Brouwershuis uit. Ze kregen zeven zonen: Eddy, Manuel, de tweeling Luc en Marc (overleden), Daniël en ten slotte Boudewijn. “Een zevende zoon, dat was uitzonderlijk voor een dorp als Oostmalle. En dan nog: koning Boudewijn als peter! Daarom zou er een groots volksfeest plaatsvinden. Het bleef uiteindelijk bij mijn doopsel in de kerk, die stampvol zat. De mensen hadden amper het gebedshuis verlaten of de tornado brak los. Dat gebeurde allemaal tijdens de receptie in het gemeentehuis, waar de volwassenen zich tegen de muur drukten en de kinderen in bescherming namen. Van een voortzetting van het feest was geen sprake meer, integendeel. Vader, die brandweerman was, ging meteen de getroffenen helpen”, weet Boudewijn uit wat zijn ouders hem vertelden.

“Veel werd er bij ons thuis over de tornado niet gesproken. Iedereen was opgelucht dat er geen dodelijke slachtoffers vielen en de heropbouw ging vlot. Het thema kwam eigenlijk alleen op mijn verjaardagen ter sprake. Ook bij het overlijden van mijn moeder drie jaar geleden en van mijn vader vier maanden geleden werden herinneringen opgehaald. Zo kwamen we enige tijd geleden uit bij mijn witte dekentje, waarin ik gewikkeld was tijdens mijn doopsel. Ik koester het nu als een juweel. Het doet me iets, want ik heb het vele jaren gebruikt. Als ik de slaap niet kon vatten, legde mijn moeder het doopdekentje over mij en… het hielp!”

Boudewijn Kenis is getrouwd met Katrien ­Verschueren (36). Samen hebben ze twee zonen: Tuur (12) en Gust (8). De jongens zijn heel trots op hun vader, vooral omdat hij Boudewijn heet. Dat vinden ze heel tof. Over het tornado­gebeuren zelf weten ze ook een en ander af. “We leren erover op school, maar thuis babbelen we er eigenlijk niet vaak over. Nu wel natuurlijk, omdat de tornado dit jaar wordt herdacht.”