Alleenstaande papa hoopt op meet-and-greet met Ed Sheeran als ultiem vaderdagcadeau

In het Antwerpse wordt zondag Vaderdag gevierd. Axelle-Bo (13), Jade (10) en Lisa (6) uit Boom hopen dat hun alleenstaande papa Peter (44) zijn ultieme wens in vervulling zal zien gaan: een meet-and-greet met Ed Sheeran winnen. Zijn teksten hielpen Peter door zijn depressie.

Ed Sheeran komt woensdag 5 april naar het Sportpaleis in Antwerpen. Het concert was helaas in 20 minuten helemaal uitverkocht. Peter Van de Veire van radiozender MNM mag een meet-and-greet wegschenken, maar de uitdaging is wel dat de deelnemers aan die wedstrijd de nationale pers moeten halen. Maandag 20 maart beslist de jury en wordt de winnaar live opgebeld tijdens de Grote Peter van de Veire Ochtendshow.

Terwijl de voorbije dagen overwegend jonge meisje campagne voerden om hun rosse idool te ontmoeten, is Peter Flies (44) uit Boom waarschijnlijk de enige volwassen man die zijn arm zou afzagen om de zanger te zien. “Niet zoals al die meisjes omdat ik hem knap vind of om samen een liedje te zingen, maar ik zou hem willen bedanken voor zijn teksten”, zegt Peter.

Na een scheiding ging Peter een tijd door een donkere periode. “In mijn donkerste momenten – en ik heb héél diep gezeten – kon ik mij aan zijn muziek altijd weer optrekken.”

