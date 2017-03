Boom - In het Antwerpse wordt zondag Vaderdag gevierd. Axelle-Bo (13), Jade (10) en Lisa (6) uit Boom hopen dat hun alleenstaande papa Peter (44) zijn ultieme wens in vervulling zal zien gaan: een meet-and-greet met Ed Sheeran winnen. Zijn teksten hielpen Peter door zijn depressie.

Ed Sheeran komt woensdag 5 april naar het Sportpaleis in Antwerpen. Het concert was helaas in 20 minuten helemaal uitverkocht. Peter Van de Veire van radiozender MNM mag een meet-and-greet wegschenken, ...