Hockeyers Arthur Van Doren en Barbara Nelen winnen Gouden Stick 2016

Brussel - Arthur Van Doren (Dragons) en Barbara Nelen (Braxgata) zijn de laureaten van de Gouden Stick 2016, de trofee voor de beste hockeyspeler en -speelster van het seizoen 2015-2016. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt tijdens een galadiner in Brussel. Op de erelijst volgen Van Doren en Nelen respectievelijk Pau Quemada en Alix Gerniers op.

De amper 22-jarige Van Doren wordt beloond voor een uitzonderlijk seizoen 2015-2016, waarin hij zich met Dragons tot kampioen kroonde. Tevens schitterde de centrale verdediger bij de Red Lions, die op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zilver veroverden. Vorige maand werd Van Doren ook al in de bloemetjes gezet op de Hockey Star Awards van de Internationale Hockeyfederatie (FIH), waar hij werd uitgeroepen tot ‘rijzende ster van het jaar’. Voor Van Doren is het zijn tweede Gouden Stick bij de senioren, na die van 2013-14. Het nummer 4 van de Red Lions werd door zijn collega’s en coaches verkozen boven Dragons-ploegmaat Florent Van Aubel en Simon Gougnard (Racing). John-John Dohmen behoorde opvallend genoeg niet tot de genomineerden. De captain van de Red Lions werd in februari door de Internationale Federatie FIH nochtans uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De periode die in aanmerking werd genomen voor de nominaties voor de Gouden Stick liep van 1 juli 2015 tot 15 mei 2016 (dus zonder de Spelen in Rio waar België zilver pakte), een periode waarin Dohmen een tijdlang geblesseerd was.

Barbara Nelen Foto: BELGA

Nelen (25) mag bij de vrouwen voor de derde keer (na 2010-11 en 2012-13) met de Gouden Stick naar huis. Na het missen van de Spelen met de Red Panthers leidde ze Braxgata naar de landstitel. De Gentse haalde het voor Cassy Boey (Pingouins) en Alix Gerniers (La Gantoise), de laureate van vorig jaar.

Boey kan zich troosten met de trofee voor beste belofte. Loïc Van Doren, broer van Arthur en keeper van Dragons en de Red Lions, maakte het familiefeest compleet na het ontvangen van de Gouden Stick bij de U21. Felix Denayer en Barbara Nelen werden verkozen voor de Publieksprijs. Laurine Delforge kreeg de Golden Whistle voor beste scheidsrechter. De Golden Whistle Beloften ging naar Germain Boutte.