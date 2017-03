Stad trekt 600.000 euro uit voor vernieuwing speeltuin Nachtegalenpark

Tot na deze zomer kunnen kinderen nog ravotten in de speeltuin in het Nachtegalenpark. Daarna wordt die volledig vernieuwd. Foto: Concentra

Kiel - Een speelzone voor peuters en kleuters, een avontuurlijke speelzone voor oudere kinderen en een speelbos om kampen in te bouwen. Zo gaat de nieuwe speeltuin in het Nachtegalenpark, die half 2018 klaar moet zijn, eruitzien.

Het definitieve ontwerp van het speelterrein in het Nachtegalenpark is vrijdag goedgekeurd door het schepencollege en zal uit drie delen bestaan. De huidige speeltuin gaat ondertussen al een aantal jaren mee en is aan vernieuwing toe.

Voor de allerkleinsten komt er een speelzone die via houten loopplanken en touwen wordt verbonden met een speeldorp. Dat moet ervoor zorgen dat de op- en afloop veiliger wordt voor de kinderen. Verder komt er onder meer een pergola met zitbanken en verschillende speelelementen. De bestaande kabelbaan wordt vervangen door een dubbele variant.

In de avontuurlijke speelzone voor oudere kinderen en tieners komt een nieuwe vliegende hollander, een kabelbaan, verschillende schommels, een draaitoestel en vijf klimtorens. De klimspin wordt uitgebreid en er komt meer ruimte tussen de toestellen.

Het avonturenbos is dan weer een nieuw concept. Het is een zone om hutten in te bouwen, die wordt afgebakend door een takkenmuur. Er komen ook een speelbeek, liggende boomstammen om op en over te klimmen en netten om in te hangen.

Een maquette van hoe de peuterspeeltuin in het Nachtegalenpark er in 2018 gaat uitzien. Foto: Riede, Mol & Donckers

600.000 euro

Schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA) trekt 600.000 euro uit voor de drie nieuwe speeltuinen. Na de zomer wordt de huidige speeltuin afgebroken. Tegen de zomer van 2018 moet de vernieuwing helemaal afgerond zijn.

Aan de beslissing ging een inspraakperiode vooraf. In de zomer van vorig jaar werd het voorontwerp gepresenteerd aan 240 Antwerpenaren die regelmatig gebruikmaken van het park en er hun kinderen laten spelen. Zij konden opmerkingen geven en aanpassingen vragen.

De speeltuin in het Nachtegalenpark is, vooral tijdens de zomermaanden, een van de populairste plekken voor ouders met kinderen in Antwerpen.