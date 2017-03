Regering-Trump gaat in beroep tegen rechterlijk vonnis over migratiedecreet

De regering van president Donald Trump heeft vrijdag berieo aangetekend tegen een rechterlijk vonnis over Trumps tweede migratiedecreet.

De rechter in de staat Maryland had dat decreet deels opgeschort. In het migratiedecreet wordt de toegang tot de Verenigde Staten voor 120 dagen verboden voor inwoners uit zes moslimlanden.

Het beroep werd ingediend bij de federale rechtbank van Greenbelt, uiteraard eveneens in Maryland. Volgens rechter Theodore Chuang viseert het decreet “het sinds lang geplande inreisverbod (in de VS) voor moslims”.