Antwerpenaar wint zaak na zeven jaar procederen: Proximus veroordeeld

De Rechtbank van Koophandel heeft Proximus schuldig bevonden aan onder meer valsheid in geschrifte en foute facturatie. Na zeven jaar procederen haalt Michel Sermon zo zijn slag thuis.

Antwerpenaar Michel Sermon tekende in 2009 een overeenkomst met Proximus. Via een extern callcenter, dat door Proximus ingeschakeld was, werden hem erg voordelige tarieven aangeboden, maar bij de eerste factuur bleek Sermon veel meer te moeten betalen dan waarvoor hij getekend had.

“De eerste vier maanden heb ik nog betaald”, zegt Sermon. “Maar tegelijkertijd heb ik wel contact opgenomen om duidelijk te maken dat de facturen niet juist waren. Ik ben langs verschillende kantoren geweest en ze hebben me van het kastje naar de muur gespeeld. Ik kreeg geen gehoor, dus heb ik besloten niet te betalen, waarna Proximus mijn lijn helemaal verbroken heeft. Dat heeft me mijn onderneming gekost. Ik was een leverancier voor buitenlandse bedrijven, die mij dus niet meer konden contacteren. Van het ene boekjaar op het andere waren mijn inkomsten tot nul herleid. Ik werd zelfs voor de rechter gedaagd, maar toen ben ik in de tegenaanval gegaan.”

“Hallucinant”

Sermon spande in 2011 een procedure aan bij de rechtbank van Koophandel in Antwerpen. Nu, zes jaar later, geeft de rechtbank Sermon gelijk. Proximus moet ook een schadevergoeding betalen. Hoe hoog die zal zijn, moet nog worden bepaald. “Ik zal mijn bedrijfsschade laten vastleggen door een bedrijfsrevisor”, zegt Sermon. “Het is ongelofelijk wat ze zich bij Proximus durven permitteren. Ze doen maar op en niemand die er iets aan doet. Hallucinant. Dit vonnis is een overwinning en hopelijk denken andere mensen twee keer na voor ze op zulke aanbiedingen ingaan.”