Melania pakt haar koffers en neemt kleine Barron mee

De kogel is eindelijk door de kerk: Melania Trump, echtgenote van de Amerikaanse president, neemt haar koffers en verhuist dan toch naar het Witte Huis. Ook de kleine Barron gaat mee, zo meldt TMZ.

Melania Trump volgde haar man niet naar Washington DC toen die begin dit jaar officieel president werd van de Verenigde Staten. Ze besloot in New York te blijven met haar 10-jarige zoon Barron. De First Lady zou uiteindelijk over en weer reizen tussen Washington DC en New York. Maar dat gebeurde nog niet zoveel.

De meestal goed ingelichte nieuwswebsite heeft nu van insiders vernomen dat Melania nu definitief beslist heeft om met Barron naar het Witte Huis te verhuizen. De 10-jarige jongen, die maandag verjaart, zal wel nog eerst het schooljaar uitzitten in de school in New York, waar hij momenteel les volgt.

Likje verf

De Trumps zouden al een school uitgekozen hebben waar Barron dan na de zomer les zal volgen in Washington DC. De staff van het Witte Huis is de komst van de first lady, in juni, al aan het voorbereiden. Melania zou al nieuwe verf hebben gekozen voor haar vertrekken in Pennsylvania Avenue.