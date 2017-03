Wat kunnen wij leren van de verkiezingen in Nederland? In ons meest verwante buurland gaat premier Mark Rutte voor zijn derde bewindstermijn een schijnbaar eindeloze regeringsformatie met Belgische allures tegemoet. Maar Rutte krijgt veel krediet. Want hij heeft de draak Wilders weerstaan, tot grote vreugde van Angela Merkel en andere Europese leiders, die met grote angst uitkeken naar de resultaten van de stembusslag in zijn land.

Wat kunnen wij leren van die toestanden bij onze noorderburen? Om te beginnen: het thema van migratie, identiteit en integratie is in de Nederlandse verkiezingen veel belangrijker gebleken dan alles wat te maken had met de economie en de besparingen. Toch heeft de meerderheid van de Nederlanders in die zo gevoelige discussie over de migratie massaal ‘nee’ gezegd tegen Geert Wilders. Zijn voorstellen om de grenzen te sluiten (hoe doe je dat?) en om uit het Europese verbond te stappen, overtuigen de meerderheid van de bevolking niet. Dat is een les voor het Vlaams Belang en voor alle andere partijen.

De sociaaldemocratische Partij van de Arbeid kreeg een lel waar ze nog jaren van zal moeten bekomen. Dat is zeker een les voor onze linkse partijen. In Nederland profiteert vooral GroenLinks. Dat alles geeft veel stof tot nadenken voor sp.a en Groen. Is het wel zinvol dat onze progressieve partijen elkaar blijven bekampen als communicerende vaten? Zou een links front niet leiden tot betere resultaten? Die denkoefening is zonder enige twijfel al begonnen bij de partijvoorzitters John Crombez (sp.a) en Meyrem Almaci (Groen). Zeker voor de sp.a moeten de gebeurtenissen in Nederland een wake-upcall zijn, voor zover dat nog nodig was. Hoe kan de sp.a nog een unieke positie innemen in het politieke landschap? Dat is het huiswerk voor John Crombez.

Nog een interessante les: de migrantenpartij DENK, een afscheuring van de socialistische PvdA, heeft in Amsterdam 7,5% en in het rechtse Rotterdam 8,1% van de stemmen behaald. In de Tweede Kamer krijgt DENK drie zetels. Dat moet onze politieke partijen aanzetten tot een nieuwe reflectie over de stemmen van de allochtone kiezers. Moeten wij in ons land ook rekening houden met de oprichting van partijen zoals DENK?

Als u het ons vraagt: liever niet. Laten we proberen om onze problemen samen op te lossen en daarbij geen onderscheid te maken in afkomst, geslacht, geaardheid, religie of wat dan ook. Voor ons als Antwerpse krant telt eigenlijk maar één engagement: als u voor Antwerpen gaat, dan komen we er samen wel.