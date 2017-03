Spookt het in dit voormalig mortuarium waar ooit lijken werden ontleed?

Deze griezelige video die in een verlaten Braziliaans mortuarium werd gefilmd, joeg afgelopen week duizenden internetgebruikers de stuipen op het lijf. Het fragment zou zijn opgenomen door een veiligheidsagent die samen met zijn collega de bron van een angstaanjagend gebonk onderzocht. Het werk van een klopgeest?

Een donkere gang met een lichtbron die niet goed meer werkt en twee agenten die moedig op zoek gaan naar de oorzaak van een bonkend geluid, het lijkt wel weggelopen uit een goedkope horrorfilm. Dat is ook de reden waarom verschillende mensen ervan overtuigd zijn dat deze angstaanjagende video in scène werd gezet en dus volledig nep is. Anderen zijn daar echter niet zo zeker van en denken zelfs dat ze vluchtig een schim zien passeren terwijl de moedige mannen dichterbij komen.

De beelden zouden zijn gefilmd in een voormalig mortuarium in Cuiabá, een Braziliaanse stad vlakbij het Amazoneregenwoud, maar de exacte herkomst van de beelden is onduidelijk.

Eens de veiligheidsagenten de bron van het lugubere geluid hebben ontdekt, openen ze het deurtje van de rode kast en ontdekken ze dat brandslangkast helemaal leeg is. Ze vinden geen sporen van de oorzaak van de klapperende kastdeur en een korte zoektocht in de rest van het gebouw levert ook niets op.

Is de ijselijke video het bewijs dat klopgeesten echt ronddwalen op aarde? Of is het een geslaagde grap van iemand met teveel vrijetijd? Op sociale media woedt de discussie alvast volop.