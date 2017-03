Stef Vandeweyer strandt op WK snowboard in halve finale Big Air

Stef Vandeweyer is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale in de competitie Big Air op het WK snowboarden in het Spaanse Sierra Nevada-gebergte.

De WK-debutant werd negende in de halve finales. Van de tien halvefinalisten plaatsten enkel de beste vier zich voor de eindstrijd met tien snowboarders. In zijn eerste run liet de 17-jarige Vandeweyer een score van 49.25 optekenen, waarna nog een mindere run van 41.50 volgde. De Oostenrijker Clemens Schattschneider pakte het laatste finaleticket met een score van 85.00.

In de finale sprong de Noor Staale Sandbech naar het goud. Het zilver ging naar de Amerikaan Chris Corning, het brons was voor de Noor Marcus Kleveland. Vandeweyer moet tevreden zijn met een 15e plaats in de eindstand. Sebbe De Buck en Seppe Smits overleefden de kwalificaties niet en zijn terug te vinden op respectievelijk de 43e en 50e plaats.

Vorig weekend bezorgde Smits België een wereldtitel door goud te pakken in de slopestyle. De Buck werd toen vierde, Vandeweyer strandde in de kwalificaties.