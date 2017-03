Zo vierden Antwerpse leerlingen Pyjamadag

Vandaag vond de jaarlijkse Nationale Pyjamadag plaats. In heel Vlaanderen gingen kinderen uit het lager en middelbaar onderwijs in hun pyjama naar school. De Pyjamadag is een initiatief van de vzw Bednet. Die laat langdurig zieke kinderen van thuis uit lesvolgen alsof ze bij hun klasgenootjes in de klas zijn. Ook in de provincie Antwerpen zaten vandaag honderden kinderen in slaapkledij aan de schoolbanken.