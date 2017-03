VanRoey.be wint 'Veeam Customer Choice Award 2017'

Geel - De uitreiking van de Veeam Partner Awards vond plaats in Brussel en verwelkomde meer dan 600 partners.

Net als in 2016 viel VanRoey.be in de prijzen. Met dank aan haar klanten mocht VanRoey.be de Customer Choice Award in ontvangst nemen.

Voor het tweede jaar op rij mag VanRoey.be zichzelf de meest favoriete Veeam Reseller van België noemen. De klanten van VanRoey.be zijn meer dan tevreden over de werkwijze en resultaten van VanRoey.be. Het engagement van VanRoey.be naar haar klanten en als leverancier van Veeam software wordt beloond met deze prachtig award.

Hiermee wordt VanRoey.be bekroond als meest attente en klant georiënteerde Veeam partner.

Pat Van Roey, General Manager van VanRoey.be: "Het is een extra duwtje in de rug voor ons team om ons ook de komende jaren maximaal in te zetten. 2017 wordt een jaar waarin we onszelf opnieuw proberen te overtreffen en onze klanten nog meer in de watten willen leggen."