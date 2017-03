Zangeres Coely heeft eindelijk haar eerste plaat klaar: “Vanaf nu is er geen weg meer terug”

Terwijl u dit leest had Coely eigenlijk in de Verenigde Staten moeten zitten. Daar was de Antwerpse zangeres geboekt om op SXSW te spelen, één van de belangrijkste muziekfestivals ter wereld. Ze zou er haar gloednieuwe, uitstekende debuutplaat voorstellen. Helaas: woensdag werd de jonge zangeres toegang tot het vliegtuig naar Texas ontzegd. “Een bittere pil om te slikken, maar ik ga hier sterker uitkomen.”