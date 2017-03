Yannick Ferrera verlengt contract bij KV Mechelen

Yannick Ferrera heeft zijn contract bij KV Mechelen verlengd tot 2019. Dat heeft Malinwa vrijdag bekendgemaakt op de clubwebsite.

De 36-jarige Ferrera “wordt voor zijn sterke prestaties met zijn team beloond”, zo klinkt het. In de afgelopen reguliere competitie werd KVM zevende met 48 punten. De club greep zo nipt naast een plek in Play-off I.

“We hebben een mooi seizoen achter de rug”, aldus Ferrera in een filmpje. “Ondanks de nederlaag (3-0) in Gent vorige zondag hebben we dit seizoen toch veel mooie zaken samen gedaan. KV Mechelen was er op een moeilijk moment in mijn carrière en heeft me hier onmiddellijk warm onthaald. We willen doorgaan, verder bouwen aan de toekomst. Omwille van deze redenen heb ik hier bijgetekend.”

Afgelopen september zette Ferrera na zijn ontslag bij Standard zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen Achter de Kazerne. Hij volgde er de naar de Rouches vertrokken Aleksandar Jankovic op. Eerder hield Ferrera als hoofdcoach Charleroi in eerste klasse en dwong hij met Sint-Truiden de promotie naar de Jupiler Pro League af.