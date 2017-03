Wegenwerken Reet centrum starten maandag

Rumst - Het Reetse dorpscentrum krijgt een nieuwe look. Daarvoor zijn gedurende anderhalf jaar werken voorzien die maandag starten.

Nutsmaatschappijen starten maandag met voorbereidende werken in het Reetse dorpscentrum. Het is de eerste stap in een periode van anderhalf jaar innemende werken. Vanaf de Johannes Van Meirhaeghestraat wordt de Eikenstraat in fases opengelegd. Om de hinder te beperken, werken ze afwisselend langs de ene en de andere straatkant. Hierdoor wordt de Eikenstraat enkelrichting gemaakt richting Aartselaar. Parallelstraat Begijnenbossen wordt tijdelijk in de andere richting enkelrichting. Het kruispunt Koningin Astridplein blijft tijdens deze werken open voor alle verkeer. Deze fase van de werken zal eind april klaar zijn. Aansluitend starten de nutsmaatschappijen met ondergrondse werken ter hoogte van het Koningin Astridplein. De doorgang hier zal dan gedurende twee weken onmogelijk zijn.