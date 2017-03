Workout-meets-fashion-look

Het dragen van sportkleding is niet enkel meer exclusief voor de gym. Door de invloed van de designers alsook door het toenemende belang van sporten en een gezonde levensstijl in de maatschappij, spotten we meer en meer mannen en vrouwen in sportkleding op straat, tijdens het shoppen en zelfs op kantoor.

Een yoga legging is niet langer meer alleen om lekker in te ontstressen tijdens een yogasessie. We dragen deze comfortabele 'pants' met een stijlvolle blazer of trendy cardigan tijdens een lunch met vrienden in de meest hippe hotspots in de stad.

Ontwerpers en modehuizen creëren kledinglijnen 'gym to the office' die comfortabel voelen en tegelijkertijd luxueus en fashionable zijn. Sport is een onderdeel van het gewone leven en het dragen van oversized sweaters, T-shirts en sneakers is daarmee ook in het straatbeeld helemaal in.

Op zoek naar een gezondere levensstijl? Start al bij je garderobe en voeg kledingstukken toe die functioneel, fun en modieus zijn. Comfy mag weer! And we like it!