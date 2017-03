Leerlingen eerste middelbaar GO Geel geven les aan leerlingen tweede studiejaar Freinetschool Balen.

Geel - Op 17 maart 2017 is het Nationale Pyjamadag. Op deze dag komen de leerlingen in pyjama naar school om hun solidariteit te tonen met zieke kinderen die niet naar school kunnen.

Nationale Pyjamadag is een initiatief van de organisatie Bednet. Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen via een videoverbinding les kunnen volgen. Dit doen ze op hun eigen tempo. Zijn ze te moe, dan rusten ze uit. Voelen ze zich fit, dan volgen ze de les.

De Nationale Pyjamadag is de ideale dag om de leerlingen zelf te laten ervaren hoe het is om via een videoverbinding les te krijgen, dacht de leraar NCZ van GO Geel. Samen met zijn leerlingen stelde hij een les samen. Deze les gaven ze aan de leerlingen van het tweede leerjaar van de Freinetschool De Klimboom.

Het was een succes! De leerlingen van beide scholen waren zeer enthousiast.