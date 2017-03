'Embroidery' is trending. Wat voorheen enkel gebruikt werd door grote modehuizen in de haute couture collecties, is voortaan ook helemaal hot in het straatbeeld. Jeans, bomberjackets, sweaters, rokjes tot handtassen en sneakers toe, alles krijgt een 'borduurzaam' kantje.

Borduren is niet langer meer voor de oma's. Je kan er voortaan ook zelf mee aan de slag. De doe-het-zelf-kits in patches om te borduren of te strijken gaan vlotjes over de toonbank. De keuze is groot, van de klassieke smileys tot de meest gekke icoontjes als pizzastukken en popcorn. Zo geef je jouw kledingstuk of accessoire een persoonlijke touch en kan je pronken in je eigen creatie.

Voor zeer leuke prijzen vind je al de meest prachtige items in de winkels. Leuke bloemenpatronen, vlinders en vogels zijn helemaal hot dit voorjaar. Een simpel overhemd met toffe jeans wordt in één oogopslag een stuk vrouwelijker en super chic door het rijkelijke borduursel.