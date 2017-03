Belgische handbalsters beginnen met nederlaag aan kwalificatie voor EK U19

De Belgische nationale handbalploeg voor meisjes onder 19 jaar is met een valse noot gestart in de kwalificaties voor het Europees kampioenschap van komende zomer in Slovenië. Vrijdag verloren de Belgen in het Slowaakse Michalovce met 22-13 van Montenegro.

In het kader van de ontwikkeling van het vrouwenhandbal schreef de Belgische handbalbond een ploeg in voor de voorrondes van het Europees kampioenschap onder 19 jaar. Dat EK vindt van 27 juli tot 6 augustus plaats in het Sloveense Celje.

België werd samen met Frankrijk, Slowakije en Montenegro ingedeeld in kwalificatiegroep 3. De eerste twee van die poule stoten door naar de eindronde. Zaterdag wacht de Belgen een duel met Slowakije, zondag volgt de laatste poulewedstrijd tegen de Fransen.