Evy en Hilke hielpen nabestaanden na 22 maart: “Je moet het kunnen loslaten. Anders hou je dit niet vol”

Aan de schoolpoort, in de file, op het werk… We weten allemaal nog waar we een jaar geleden waren toen de aanslagen in Brussel gebeurden. Dat is bij Evy Ferrari uit Herentals niet anders, al was haar reactie niet helemaal hetzelfde zoals bij de meesten onder ons. “Ik had toezicht op een examen toen ik op mijn telefoon zag wat er gebeurd was. Ik zorgde er meteen voor dat ik kon uitrukken.” Ook Hilke Jespers uit Borgerhout rukte uit. Evy en Hilke bieden psychosociale bijstand aan nabestaanden bij rampen. Ook op 22 maart in Zaventem.