Wereldkampioen bij de beloften wint chaotische Handzame Classic

Kristoffer Halvorsen van Joker Icopal sprintte in de Handzame Classic naar de zege. De wielerwedstrijd, onderdeel van de Napoleon Games Cup, kende een chaotische aanloop naar de finale door de strakke wind, maar uiteindelijk draaide de finish in Handzame uit op een traditionele massaspurt. Daarin toonde de 20-jarige Noor, die zich in Qatar kroonde tot wereldkampioen bij de beloften, zich de snelste. Kenny Dehaes strandde op de derde plek, net na Adam Blythe.